Trafikte can pazarı! Araca çarpmamak için neredeyse yayayı öldürecekti

ERZURUM'DA otomobil, hatalı sollama yapan sürücünün kullandığı araca çarpmamak için refüje çıktı. Otomobilin refüjde çarparak kırdığı ağaç ise o anda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Muhammed Çağrı Ata'nın üzerine devrildi. Ata bir anda başından akan kanları görünce yere yığıldı. Sürücü Ahmet Keskin ise yere yığılan genci görünce şok geçirdi.

HATALI SOLLAMA YAPAN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN REFÜJE ÇIKTI

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Gez Mahallesi, Hastaneler Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Keskin yönetimindeki 25 AG 967 plakalı otomobil, hatalı sollama yapan sürücünün kullandığı araca çarpmamak için refüje çıktı.

REFÜJE ÇARPARAK KIRDIĞI AĞAÇ YOLDAN GEÇEN YAYANIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Otomobilin refüjde çarparak kırdığı ağaç ise o anda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Muhammed Çağrı Ata'nın üzerine devrildi. Ata bir anda başından akan kanları görünce yere yığıldı. Sürücü Ahmet Keskin ise yere yığılan genci görünce şok geçirdi.

"KAZAYA SEBEBİYET VERDİ KAÇTI"

Kazayı görenler bir yandan yaralanan gence müdahale ederken, bir yandan da gözyaşı dökerek titreyen genç sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Muhammed Çağrı Ata'ya müdahale ederken şoför Ahmet Keskin "Kazaya sebebiyet verdi kaçtı" diyerek gözyaşları ile onları izledi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa bindirdikten sonra titreyen sürücüyü otomobile oturtarak birşeyi olup olmadığını sordu. Sağlık görevlileri "Birşeyi yok merak etme Ahmet, strese girecek bir durum yok" diyerek teselli etti. Sağlık ekipleri yaralıyı ve sürücüyü aynı ambulansla hastaneye götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.