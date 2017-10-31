Trafik tarih oluyor! Musk'ın yer altı tünelinden ilk fotoğraf geldi

ARABALARI sürüş şeklimizi değiştirmekle, evimizin enerjisini yenilemekle ve uzaya gitmekle tatmin olmayan Elon Musk, görünüşe bakılırsa bu kez de trafik sıkışıklıklarını çözmek için arabaları yerin altına taşımayı planlıyor. Büyük şehirlerin altına bir tünel ağı örmeyi planlayan Musk, test tünellerinden birinin fotoğrafını ilk kez Instagram'da paylaştı.

FOTOĞRAF LOS ANGELES'TAN

Fotoğrafta görülen tünel, Los Angeles, Hawthorne'daki SpaceX karargahının yakınlarında, yerin altına inşa edilmiş. Tünel için yerel yetkililerin izni de alınmış bulunuyor. Asıl önemli olanın, Musk'un yeni Boring firmasının tünelleri diğer firmalara göre daha ucuz ve etkili şekilde yapıp yapamayacağı olduğu konuşuluyor.

TRAFİK KÖTÜ OLUNCA TÜNELLERE

Eğer Musk'ın büyük tünel vizyonu gerçek olursa, motorlu aracınızı yerin altına indirip, trafiğin kötü olduğu zamanlarda burayı kullanarak istediğiniz yere hızlıca varabileceksiniz. Bu muhtemelen, aracınız rayların üstündeki bir sistemle taşınarak gerçekleştirilecek.

DETAY VERMİYOR

Musk, planları hakkında fazla bir bilgi açıklamıyor. Şimdilik sadece tek bir resim var. Resimde; ışık, kablolar, duvar panelleri ve raylar görülüyor.

Musk, tünel fikrinin büyük bir potansiyele sahip olduğu konusunda kendine güveniyor ve gerçek olursa, ciddi anlamda yolculuk sürelerini kısaltabileceğini düşünüyor. Ancak bu tünelleri inşa etmek için izin almak da ayrı bir sorun olacak gibi görünüyor.