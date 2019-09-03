'Trafik sorunu turist kaçırtıyor'

MEHMET Ali Dim’le İğneli Fıçı’nın canlı yayın konukları ALTAV yöneticisi ve acentacı Cengiz Topçu, eski TÜRSAB Başkanı Suat Çavuşoğlu ve TÜRSAB Başkan Adayı Kerim Yılmaz'dı. Dim TV seyircilerinin de sorularıyla katıldığı programda acentacılar "Alanya'da trafik sorunu turizmi vuruyor" dediler. Çavuşoğlu "Trafik sorunu çok büyük. Yollar dar, otopark yok" diyerek yöneticileri göreve çağırdı.