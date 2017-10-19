Trafik sigortası primlerine güncelleme geliyor

HAZİNE Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy, 'Türk Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörünün Genel Görünümü' konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. Çakırsoy, "Trafik sigortası primlerinde güncelleme olacak" dedi.

"SİGORTALILARA TOPLAM 89 TRİLYON 900 MİLYAR LİRA TEMİNAT SAĞLANDI"

Çatıkkaş tanzim edilen poliçe sayısının yıl içinde yüzde 3,1 oranında arttığını söyledi. Şirketlerin yıl içerisinde alınan primler ve tanzim edilen poliçeler karşılığında sigortalılara toplam 89 trilyon 900 milyar lira teminat sağlandığını aktaran Çatıkkaş, "Bu rakamlar ekonomik istikrar ve büyümede sigortacılık sektörünün önemini ortaya koymaktadır" dedi.

"OTOMATİK KATILIM BES'TE CİDDİ BİR FON BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞILABİLİR"

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy, sene başında yürürlüğe konan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılımının hükümetin ciddi bir beklenti içinde olduğunu bir alan olduğunu belirtti.

Çakırsoy, "Genelde kamuoyuna paylaşımda bulunulurken 'Sistemden şu kadar çıkan oldu' diye hep olumsuzundan bakıldı ama bu yaklaşık 10 aylık bir sistem. Bu süreçte katılımcı sayısına baktığımızda neredeyse toplam BES katılımcısının yüzde 50'sidir. Otomatik katılımda biriken fonda neredeyse BES'in 70'te biri. Eğer çalışanları tutundurabilip tasarruf aracı olarak kendilerine sunabilirsek ciddi bir fon büyüklüğüne ulaşılabilir" diye konuştu.

KATILIM SİGORTACILIĞI

Çakıroy, konferans sonunda da yıl sonunda yürürlüğe girmesi planlanan katılım sigortacılığı ve trafik sigortasında ödenecek primlerle ilgili konuştu. Çakırsoy, katılım sigortacılığında dini hassasiyetleri nedeniyle sisteme girmekten kaçınan kişilerin sisteme girmesini ve belirlenen esaslar çerçevesinde bu ürünün piyasada daha fazla yer almasını beklediklerini söyledi.

Gelişmeleri takip edeceklerini ileten Çakırsoy, 100 liralık bir primin 110 lira 120 lira olarak artması ve devamında katılım emeklilik sisteminin hızlı bir şekilde artarak faizsiz finans sistemi içinde yerini almasını beklediklerini belirtti.

İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında birçok çalışma yürütüldüğünü dile getiren Çakırsoy, bunlardan birisinin de faizsiz finans kanunu ve mevzuat düzenlemeleri olduğunu vurguladı. Çakırsoy, bu noktada katılım sigortacılığının önemli bir eksikliği dolduracağını belirtti.

"TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİNDE GÜNCELLEME OLACAK"

Çakırsoy 2018 yılında trafik sigortası primlerinde bir güncellemenin mutlaka olacağını açıkladı. Çakırsoy, "Türkiye'de dinamik bir piyasa var. Artan maliyetler var. Bunları biz senaryolar şeklinde oluşturup müsteşarımıza ve bakanımıza arz edeceğiz. Mutlaka bir güncelleme olacaktır. Belli maliyetler artıyor" diye konuştu.