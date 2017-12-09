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Trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Maçka ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

09 Aralık 2017 Cumartesi 22:44
Trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı
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KAZA bugün akşam saatlerinde Maçka ilçesi Hamsiköy Bekçiler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 AL 824 plakalı Bayburt Belediyesi'ne ait resmi plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 61 DD 057 plakalı araç kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan Bilal Yalçın isimli şahıs ile kimliği belirlenemeyen 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de araçlarda sıkışarak ağır şekilde yaralandı. Yaralılar güçlükle araç içerisinden çıkartılarak kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trabzon'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Son Güncelleme: 10.12.2017 00:18
Anahtar Kelimeler:
Kaza
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