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Trafik kazası: 2 ölü

Sultanbeyli’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL 21.08.2019, 21:04 21.08.2019, 22:05 Enes Subaşı
Trafik kazası: 2 ölü
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ALINAN bilgiye göre, Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi’nde seyir halinde  olan M.T idaresindeki 34 RYY 42 plakalı kamyon, Paşaçayırı Caddesi’ne girmek  istediği sırada arkasından aynı yönde ilerleyen Sıddık Sarıdağ (27) idaresindeki  motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Sarıdağ ile motosiklette  bulunan yeğeni Abdussamet Sarıdağ kamyonun altında kaldı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık  ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonun altında kalan iki kişinin  hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, savcılık ve trafik ekiplerinin  olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler Sultanbeyli Devlet Hastanesi  morguna kaldırıldı.

#trafik kazası
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