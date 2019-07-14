Trafik kazası: 11 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı

Trafik kazası: 11 yaralı
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GAZİANTEP'TEN Nizip istikametine giden Mehmet Kara (43) yönetimindeki  27 ACT 075 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mehmet Özmermer (53)  idaresindeki 34 SJ 6968 plakalı otomobil D-400 kara yolu Sekili mevkisinde  çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Sait (12), Adalet (5),  Esmanur (2), Ahmet (8), Yahya (73) ve Besey Kara (39) ile Hatice Özmermer (53),  Nurcan (44) veİsmet Şahin (55) yaralandı.

Yaralılar, Gaziantep ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mehmet Kara'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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