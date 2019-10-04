Trafik cezaları değişti mi? 2019 yılı güncel trafik cezaları ne kadar

SON zamanlarda özellikle sosyal medyada paylaşılan sözde "Yeni Trafik Cezaları" şeklinde listelenmiş ücretlerin olduğu tablolar birçok insanı tedirgin etmekle birlikte sürücülerin de kafasını karıştırmış durumda. Trafikte hangi durumların trafik cezaları kapsamına girdiği ve trafik para cezalarının tutarları hakkında bilgi sahibi olmak, daha tedbirli davranılması için önemlidir. Sosyal medya kullanıcıları hangi tablonun doğru olduğuna karar veremezken birçok listenin yalan olduğu ortaya çıktı. Bu listelere kesinlikle inanılmaması trafik güvenliği açısından çok önemli. Bu konuda tek güvenilir kaynak ise Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından yayınlanan rehber.

İşte rehberden sizler için derlediğimiz güncel trafik cezaları:

Trafik Kural İhlali İdari Para Cezası İndirimli Para Cezası Emniyet kemeri kullanmamak 108 TL 81 TL Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak 235 TL 176,25 TL Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak 235 TL 176,25 TL Kırmızı ışık kuralına uymamak 235 TL 176,25 TL Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a kadar aşmak 235 TL 176,25 TL Hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye kadar aşmak 488 TL 366 TL Hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak 1.002 TL 751,5 TL Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek 235 TL 176,25 TL Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına aykırı davranmak 235 TL 176,25 TL Sağa, sola, dönel kavşaklarda ve dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına uymamak 108 TL 81 TL Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 108 TL 81 TL Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları (çakar veya siren) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak 1.002 TL 751,5 TL Araçta teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması 1.002 TL 751,5 TL Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/1.defada 1.002 TL 751,5 TL Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/2.defada 1.256 TL 942 TL Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/3.defada 2.018 TL 1.513,5 TL Uyuşturucu veya alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek 2.869 TL 2.151,75 TL Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak 5.167 TL 3.875,25 TL Ehliyetsiz araç kullanmak 2.018 TL 1.513,5 TL Dönüş kuralları dışında aracın el freninin çekilmesi suretiyle ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift atmak) 5.010 TL 3.757,5 TL Aracı tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak 1.002 TL 751,5 TL Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 412 TL 309 TL Aracı plakasız kullanmak 1.698 TL 1.273,5 TL Araca sahte plaka takmak veya kullanmak 5.000 TL 3.750 TL

*Yukarıdaki 2019 trafik cezaları listesi, trafik.gov.tr’de yayınlanan 2019 Trafik İdari Para Cezası Rehberi’nden alınmıştır.