Trafik cezaları değişti mi? 2019 yılı güncel trafik cezaları ne kadar
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan sözde "Yeni Trafik Cezaları" paylaşımları birçok insanın kafasını karıştırmış durumda. Peki gerçekten trafik cezaları değişti mi? Güncel trafik cezaları ne kadar? Detaylar haberimizde...
SON zamanlarda özellikle sosyal medyada paylaşılan sözde "Yeni Trafik Cezaları" şeklinde listelenmiş ücretlerin olduğu tablolar birçok insanı tedirgin etmekle birlikte sürücülerin de kafasını karıştırmış durumda. Trafikte hangi durumların trafik cezaları kapsamına girdiği ve trafik para cezalarının tutarları hakkında bilgi sahibi olmak, daha tedbirli davranılması için önemlidir. Sosyal medya kullanıcıları hangi tablonun doğru olduğuna karar veremezken birçok listenin yalan olduğu ortaya çıktı. Bu listelere kesinlikle inanılmaması trafik güvenliği açısından çok önemli. Bu konuda tek güvenilir kaynak ise Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından yayınlanan rehber.
İşte rehberden sizler için derlediğimiz güncel trafik cezaları:
|Trafik Kural İhlali
|İdari Para Cezası
|İndirimli Para Cezası
|
Emniyet kemeri kullanmamak
|108 TL
|81 TL
|
Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak
|235 TL
|176,25 TL
|
Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak
|235 TL
|176,25 TL
|
Kırmızı ışık kuralına uymamak
|235 TL
|176,25 TL
|
Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a kadar aşmak
|235 TL
|176,25 TL
|
Hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye kadar aşmak
|488 TL
|366 TL
|
Hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak
|1.002 TL
|751,5 TL
|
Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek
|235 TL
|176,25 TL
|
Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına aykırı davranmak
|235 TL
|176,25 TL
|
Sağa, sola, dönel kavşaklarda ve dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına uymamak
|108 TL
|81 TL
|
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak
|108 TL
|81 TL
|
Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları (çakar veya siren) mevzuatta
izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak
|1.002 TL
|751,5 TL
|
Araçta teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması
|1.002 TL
|751,5 TL
|
Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/1.defada
|1.002 TL
|751,5 TL
|
Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/2.defada
|1.256 TL
|942 TL
|
Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak/3.defada
|2.018 TL
|1.513,5 TL
|
Uyuşturucu veya alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla,
kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek
|2.869 TL
|2.151,75 TL
|
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak
|5.167 TL
|3.875,25 TL
|
Ehliyetsiz araç kullanmak
|2.018 TL
|1.513,5 TL
|
Dönüş kuralları dışında aracın el freninin çekilmesi suretiyle
ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift atmak)
|5.010 TL
|3.757,5 TL
|
Aracı tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak
|1.002 TL
|751,5 TL
|
Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak
|412 TL
|309 TL
|
Aracı plakasız kullanmak
|1.698 TL
|1.273,5 TL
|
Araca sahte plaka takmak veya kullanmak
|5.000 TL
|3.750 TL
*Yukarıdaki 2019 trafik cezaları listesi, trafik.gov.tr’de yayınlanan 2019 Trafik İdari Para Cezası Rehberi’nden alınmıştır.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
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|P
|1. Alanyaspor
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|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
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|5
|17. Kayserispor
|6
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|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
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|2. Bursaspor
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|3. Ümraniye
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|11
|4. Hatayspor
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|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
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|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
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|2
|18. Eskişehirspor
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|-2
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|P
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|11
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|11
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|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
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|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
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|13
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|12
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|11
|9. Valencia
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|9
|10. Real Valladolid
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|9
|11. Eibar
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|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2