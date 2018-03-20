'Trafiğin çözümü toplu ulaşımda'

ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası, emektar üyeleri için 'Ahde Vefa Gecesi' düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile çok sayıda şoför esnafının katılımıyla düzenlenen törende, mesleğinde 30 yılı dolduran şoförlere plaket verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel gecede yaptığı konuşmada, şoför esnafıyla olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Türel, "Büyüklerimize saygıyı unutursak, geleceğimizi kaybederiz. Tecrübe hayatta hiçbir şekilde satın alınamayacak yegane şeylerden bir tanesidir. Tecrübeyi kitapta okuyarak öğrenmeye çalışırsınız ama bakkalda, manavda satılmaz" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZ İTİBARSIZLAŞTIRILMAK İSTENİYOR'

Trafik ve ulaşımın yerel yönetimlerin ayrılmaz parçası olduğuna vurgu yapan Başkan Türel, ulaşım, toplu taşıma ve trafik düzenlemeleriyle ilgili çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade etti. Türel, “Biz bu çalışmaların en iyi şekilde gerçekleştirilmesine gayret ediyorken, siyasetin garip cilvesi olsa gerek yaptığımız çalışmalar zaman zaman hep itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bir takım dezenformasyon yani yanlış bilgi kampanyaları ile bu gayretler farklı noktalara götürülüyor" diye konuştu.

'TRAFİĞİN ÇÖZÜMÜ TOPLU ULAŞIMI TEŞVİK ETMEK'

Antalya'nın trafik sorununu büyüyen ihtiyaçlara göre azaltmayı misyon edindiklerini ifade eden Başkan Türel, trafiğin esas çözümünün toplu ulaşımı teşvik etmek olduğunu belirtti. Türel, seçime 1 yıl olmasına rağmen vaatlerinin yüzde 99'unu gerçekleştirdiğini de söyleyerek, şunları aktardı: “Meydan- Expo raylı sistem hattı gibi bazı projeleri taahhüdümüzde olmamasına rağmen yapmışız. 19 kavşak sözü vermişiz, Karayolları ile birlikte 27 kavşak yapmışız. Sene sonuna doğru 35'i bulacak. Söz verdiğimizin neredeyse 2 misli kavşak açılışı yapmışız. 11 kilometrelik raylı sisteme, 18 kilometrelik Expo-Meydan hattını eklemişiz. Bu ayın 27'sinde 3. Etap raylı sistem hattı ihalemiz yapılacak ve 23 kilometre daha ekleyerek yaklaşık 60 kilometreye yakın raylı sistem ağını Antalya'yla buluşturacağız."

'TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ UZMANLARIYLA ÇALIŞIYORUZ'

Trafikle ilgili düzenlemelerden en çok şoför esnafının istifade edeceğine de vurgu yapan Başkan Türel, “Türkiye'nin en önemli ulaşım uzmanları ile çalışıyoruz. Bir tek kavşak düzenlemesi ile yüzde 60 iyileşme oranı sağlanıyor. Vatandaşın cebine senede 17 milyon lira kalıyor. Çünkü eskiden orada kırmızı ışıkta çok bekliyordun, yakıt israfı yapıyordun. Yakıt israfının dışında en önemlisi vakit israfı yapıyordun. Onun da bir değeri var. Bunları ulaşım mühendisleri bilimsel olarak hesaplıyorlar. Getiriyorlar önümüze koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

ANTALYA TÜREL'LE ÇOK ŞANSLI

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın da Antalyalıların Menderes Türel gibi bir başkana sahip olduğu için çok şanslı olduğunu ifade ederek, “Bu şehre sadece beynini değil, gövdesini de veren bir belediye başkanımız var. Sayın Belediye Başkanımın esnaf ve sanatkarla iç içe olduğunu gördüğüm için candan tebrik ediyorum" dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan da Başkan Türel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Gecenin sonunda 1988 yılından bu yana Antalya Şoförler Odası üyesi olan ve meslekte 30 yılını dolduran esnafa plaketleri verildi.