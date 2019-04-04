Trafiğe iki ayda 100 bin 511 aracın kaydı yapıldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 22 milyon 940 bin 636'ya yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 34 bin 25 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 54,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 22,7 ile motosiklet, yüzde 12,9 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı şubatta bir önceki aya göre yüzde 48,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 58,4, minibüste yüzde 33,5, otobüste yüzde 47,3, kamyonette yüzde 62,3, kamyonda yüzde 48,6 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 30,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 97, traktörde ise yüzde 5 artış oldu.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında da yüzde 45,8 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 49,8, minibüste yüzde 29,3, otobüste yüzde 45,2, kamyonette yüzde 57,3, kamyonda yüzde 64,9, traktörde yüzde 64,8 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 2, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 85,8 artış hesaplandı.

Ocak-şubat döneminde 100 bin 511 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 25 bin 796 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 74 bin 715 arttı.

Devri yapılan araçlar

Şubatta devri yapılan toplam 535 bin 37 taşıt içinde otomobil yüzde 70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 17,1 ile kamyonet, yüzde 3,9 ile motosiklet, yüzde 3,4 ile traktör takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 445 bin 592 otomobilin yüzde 37,8'i LPG, yüzde 37'si dizel, yüzde 24,8'i benzin yakıtlı, yüzde 0,05'i elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 18 bin 464 otomobilin yüzde 15'inin Renault, yüzde 14,9'unun Fiat, yüzde 11,6'sının Volkswagen, yüzde 7,5'inin Hyundai, yüzde 6,4'ünün Honda, yüzde 5,3'ünün Toyota, yüzde 4,6'sının Peugeot, yüzde 4,3'ünün Nissan, yüzde 4'ünün Dacia, yüzde 3,7'sinin Skoda olduğu, yüzde 22,7'sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 otomobilin yüzde 40,1'i 1501-1600, yüzde 27'si 1401-1500, yüzde 17,2'si 1301-1400, yüzde 10,3'ü 1300 ve altı, yüzde 4,4'ü 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan 62 bin 870 otomobilin yüzde 54,7'si beyaz, yüzde 22,5'i gri, yüzde 7,5'i siyah ve yüzde 5,4'ü kırmızı iken yüzde 10'u diğer renklerden oluştu.