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Trabzonlu mimar, Litvanya güzelini de ayağına getirtti

Daha önce 2015 Macaristan güzelini akıllı ev projesinin tanıtımı için Trabzon'a getirten çılgın mimar, önceki gün de Litvanya 2016 güzeliyle kameralar karşısına geçti

Trabzonlu mimar, Litvanya güzelini de ayağına getirtti

Daha önce 2015 Macaristan güzelini akıllı ev projesinin tanıtımı için Trabzon'a getirten çılgın mimar, önceki gün de Litvanya 2016 güzeliyle kameralar karşısına geçti

11 Kasım 2017 Cumartesi 15:18
Trabzonlu mimar, Litvanya güzelini de ayağına getirtti
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MİSS Bikini  Litvanya 2016 Güzeli Raimonda Gecaite, bir mimarlık firmasının akıllı ev projesi için  Trabzon'a geldi.

Daha önce 2015  Macaristan Güzeli'ni akıllı ev projesinin tanıtımı için  Trabzon'a getiren mimar, şimdi de Miss Bikini  Litvanya 2016 Güzeli Raimonda Gecaite'yi kente getirdi.  Loft Park Residence Projesi ve E.Ö.Ç. Mimarlık firmasının tanıtım çekimleri için  Trabzon'a gelen Raimonda Gecaite  Yomra ilçesindeki  Kaşüstü mahallesinde akıllı ev inşaatına gelerek örnek bir evi gezdi.

E.Ö.Ç. Mimarlık sahibi Yüksek Mimar Emrah  Ömer Çam ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Miss Bikini  Litvanya 2016 Güzeli Raimonda Gecaite, projeyi ilginç bulduğunu belirterek benzer projeleri  Danimarka'da gerçekleştirebileceklerini belirtti.

"DANİMARKA'DA BU TARZ PROJE GÖRMEDİM"

Projenin içerisinde en çok ilgisini çeken şeyin akıllı ev sistemleri olduğunu belirten Gecaite, "Danimarka'da bulunmama rağmen orada böyle özellikte kapının açılıp, kilitlendiği bir proje ile daha önce karşılaşmamıştım. Bu anlamda da proje oldukça ilgi çekici geldi. Tasarımı aynı şekilde modern ve farklı eşsiz olduğundan dolayı da  Danimarka için uygun olan bir proje olduğunu düşünüyorum. Umarım benzer projeleri  Danimarka'da gerçekleştirebileceğiz.  Danimarka'da bazı müşteriler bularak onlarla birlikte bu projeleri gerçekleştirmek için çalışmalar yapacağız" dedi.

"TRABZON'A GİTTİĞİMİ GÖRÜNCE..."

İlk kez  Trabzon'a geldiğini dile getiren Gecaite, "Daha önce iki kez  Türkiye'ye gelmiştim.  Danimarka'dan  Trabzon'a gelirken bilet veren kişi  Trabzon'a gittiğimi görünce, 'Niye oraya gidiyorsun orası pek turistik bir yer değil ilk kez birisini  Trabzon'a giderken görüyorum' dedi ve bu bana çok ilginç geldi" şeklinde konuştu.

Miss Bikini  Litvanya 2016 Güzeli Raimonda Gecaite'yi yurt dışı temsilcisi olarak çağırdıklarını kaydeden Yüksek Mimar Emrah  Ömer Çam,  Türkiye'de 17 şehirde ve yurt dışında 7 ülkede toplamda 1 milyon m2 üzerindeki bir alanda mimari ve iç mimari anlamında ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

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TrabzonMMİMARLİTVANYALI GÜZEL
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