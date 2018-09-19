Total, Antalya OSB'de hizmeti açıldı

TOTAL Oil Türkiye AŞ'nin Antalya OSB ikinci kısımda yer alan istasyonun açılış törenine Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya OSB Müteşebbis Heyet ve yönetim kurulu üyeleri, TOTAL Oil Türkiye AŞ Lojistik Direktörü Yaşar Taşkıran, çok sayıda oda ve dernek başkanı ile sanayiciler katıldı.

SANAYİCİNİN HER KURUŞA İHTİYACI VAR

Antalya OSB Müdürlüğü tarafından yap-işlet-devret modeliyle bölgeye kazandırılan istasyonun açılışında konuşan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Burayı, pompanın çalıştığı ilk gün değil, kazmanın vurulduğu ilk gün kirasını almak suretiyle, cebimizden bir kuruş harcamadan organize sanayi bölgemize kazandırdık. İhaleyi alan kardeşimiz, bu bakımdan Bölgemize büyük bir hizmet sunmuştur, kendisine teşekkür ediyoruz. Ancak beklentimiz bununla sınırlı değildir. Bir arabası ile bin arabası olan sanayicimize aynı ve maksimum düzeyde kaliteli ve indirimli hizmetin verilmesi yönünde de bir talebimiz ve beklentimiz vardır. Çünkü sanayicimizin cebine konacak her delikli kuruşa ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Bugün yaşadığımız süreç içerisinde denizin bittiğinin hepimiz çok iyi farkındayız" dedi.

HEYECANIMIZA ORTAK OLUN

İlerleyen dönemlerde yapılacak tüm organizasyon ve yatırımlara sanayicilerin dokunuşunu beklediklerini aktaran Bahar, “Antalya halkının da bu organize sanayiye çok iyi bakmasını rica ediyoruz. Çünkü yakında yeni yapacağımız yatırımlarla, özellikle teknoloji geliştirme bölgesine yapacağımız yatırımlarla, Antalya'nın sosyal dokusuna sağlayacağımız katkının ne kadar önemli olduğunu göstereceğiz. Sizlerin de bizlerle birlikte olmasını, bu heyecanımıza katkı sağlamanızı hassaten rica ediyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK YATIRIM ANTALYA'YA

TOTAL Oil Türkiye AŞ Lojistik Direktörü Yaşar Taşkıran ise müşterilere farklı alanlarda yenilikçi hizmet sunmayı ve sektörde ilkleri gerçekleştirip pazar payını artırmayı sürdürdüklerini kaydederek, “Yeni dönemde pazarlama faaliyetlerimizi artırdık. Yeni imaj kampanyamız ve reklam filmimizde 'Türkiye'nin enerjisi güzel' dedik. 2018'de en çok yatırım yaptığımız il Antalya oldu. Toplamda 30 istasyonla faaliyet gösterdiğimiz Antalya'da haziran ayı itibariyle pazar payımız Türkiye ortalaması üzerinde yüzde 7 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

6 AYDA TAMAMLANDI

İstasyonun yap-işlet-devret modeliyle 10 yıllığına Antalya OSB'den kiralandığını ve projenin 6 ayda tamamlandığını aktaran TOTAL Antalya OSB İstasyonu İşletmecisi Cengizhan Erdoğan, “Şimdilik 15 kişi istihdam ediyoruz. İstihdamı artırmayı planlıyoruz. İstasyonun yan tarafındaki işletmeleri de kiralayıp restoran, lastikçi açıp sanayiciye hizmet vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.