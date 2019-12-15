'Tosuncuk' Mehmet Aydın öldü mü? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor

ÇİFTLİK Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak ülkeyi terk eden 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 'Mehmet Aydın öldü mü?' sorusu da sosyal medyada en çok cevabı aranılan soru oldu.

Birkaç yıldır tüm Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık vakasının merkezinde bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'den kaçarak Uruguay'a gittikten sonra gözlerden kaybolmuştu. Tosuncuk lakaplı Aydın, bindiği lüks arabalar, yatlar ve evler ile sık sık tartışma konusu olurken hakkında Interpol aracılığı ile arama bülteni çıkarılmıştı.

MEHMET AYDIN ÖLDÜ MÜ?

Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de saklandığı otele polisin baskın düzenlediği ve kendini 27. kattan aşağıya atarak intihar ettiği sosyal medyada konuşulan konuların en başında yer aldı. Sosyal medya bu olayı konuşmaya devam ederken henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

ÇİFTLİK BANK DOLANDIRICILIĞI

Mehmet Aydın, kazanç sağlayacağı iddiası ile sanal çiftlik üzerinden satışların yapıldığı bir şirket aracılığı ile birçok insanı dolandırmıştı. Mehmet Aydın, eşi Sıla Aydın ile Ocak 2017 yılında evlendi. Çitlfk Bank operasyonu 16 Mart 2018 yılında başlamıştı. Mehmet Aydın o tarihten beri kayıplarda bulunuyor. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın öldü mü? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla firar eden Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında, Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın Bursa Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla alınan ve yargılamanın yapıldığı Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ifadesi dikkat çekiyor. Davanın tutuksuz sanığı Sıla Aydın, şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın eşi olduğunu, şirket ile herhangi bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Şirkette pay sahibi değilim. Şirketin yöneticisi değilim. Haksız kazanç sağlamadım" dedi.