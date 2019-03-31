Tosun yine şaşırttı! 'Korumasını bile...'

ÇİFTLİK Bank'ın kurucusu 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında örgüt yöneticileri hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin ayrıntıları arasında Mehmet Aydın'ın yakın koruması olarak işe aldığı Cafer Çolak'ı da dolandırdığı ortaya çıktı. Çolak'ın Haziran 2017'de Çiftlik Bank'ın merkezinde üç ay güvenlik görevlisi olarak çalıştıktan sonra Aydın tarafından yakın koruma seçildi. 3 ay boyunca Aydın'ın korumalığını yapan Çolak ifadesinde "Bana yurt dışında şirket kuracağını, güveneceği tek kişinin ben olduğumu söyledi. Bundan dolayı beni yönetim kurulu üyesi yaptı. Ayrıca imza yetkisi de verdi. Şirket hesabında bulunan 250 bin TL'yi üst şirkete aktardım. Sonrasında şirketle ilgili yazılanları görünce ihtarname çekip işten ayrıldım. Çiftlik Bank'a 160 bin TL para yatırdım. 30 bin TL'si halen şirkette. Mehmet Aydın son dört beş ayda en az 200 milyon TL para topladı. Bu para Kıbrıs'taki ana firmaya gönderildi" dedi.