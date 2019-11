'Tosmur'u zor günler bekliyor'

Ramazan ÖZDEMİR

BÜYÜKŞEHİR Yasası ile belde vasfını yitirerek mahalle tüzel kişiliğine bürünen Tosmur’un imar planının, Antalya 2. İdare Mahkemesi kararıyla durdurulmasının yankıları sürüyor.

Antalya Büyükşehir ve Alanya belediyelerinin CHP'li Meclis Üyesi, Şehir ve Bölge Plancısı Erkan Demirci, Yeni Alanya’nın Tosmur’un içinde bulunduğu durum ile alakalı sorularını yanıtladı. Demirci, Tosmur’un geçmişten bugüne gelen imar sorununun devam ettiğini söyledi. Tosmur Belediyesi döneminde oluşturulan imar planlarını değerlendiren Erkan Demirci "Geçen dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı’nı bütün beldelere uyarladı. Bu durum ilave bir katkı sağlamadı. Planın aynı şekilde kopyalanıp yapıştırılmasıyla ilgili eleştirilerimizi sunduk. Bu planda da emsal ile ilgili sıkıntı vardı. Çevreyolunun üstünde 0.75 ve 1.5 emsal olmak üzere iki farklı emsal vardı. Tosmur Belediyesi, o zamanki Bayındırlık Bakanlığı’na yani şimdiki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Ankara’dan anlaştığı bir şehir plancısıyla 1/25000 ölçekli planları gönderdi. Tosmur Belediyesi tamamına 1.5 emsal istedi. Bakanlık ise ‘Tosmur’un 3-5 bin nüfusu var. Dolayısıyla bu kadar yüksek emsale gerek yok’ dedi. Dönemin Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir, Ankara’ya giderek bakanlık ile görüştü. Fakat Tosmur Belediyesi 0.75 emsal olarak bakanlığın istediği gibi onaylamak zorunda kaldı” dedi.

‘TOSMUR PLANSIZ KALABİLİR’

Vatandaşın haklı olduğunu söyleyen Demirci, “Vatandaş, hem Tosmur Belediyesi’ne hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne haklı olarak itirazlarda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin itirazı kabul etmeme nedeninin başında ise artacak nüfus ile birlikte Tosmur’un yetersiz kalması geliyordu. Dolayısıyla o zaman yolları genişletmemiz, okulları büyütmemiz lazımdı. Fakat önceki imar o zamanki nüfusa göre ayarlanmıştı. Şu an Tosmur’da bunları yapacak alana sahip değiliz. Nüfusu iki katına çıkarıp, okulları iki katına çıkarmazsa yasa ve mevzuata aykırı olacak. Yasaya göre nüfusu arttırdığın zaman sosyal donatı alanlarını da arttırmak gerekir. Dolayısıyla geçen dönem Menderes Türel başkanlığında, o dönem meclis üyesi olduğum Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oy birliğiyle reddetmiştik. Vatandaş da 1/25000 ölçekli imar planının iptaliyle alakalı dava açmış. Fakat mahkeme daha önce bu davaya emsal olarak aldığı karar doğrultusunda zaten davayı iptal etmiş. Bu planlara dayanak oluşturan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları da bu planla bağlantılı olmasından dolayı üst plan iptal edilince alt planlar da iptal edilmiş. Eğer Tosmur Belediyesi’nin bakanlığa itirazı kabul edilmiş olsaydı bu sorunlar olmayacaktı. Tosmur’da 2005 yılından sonra hızla inşaat süreci başladı. Dolayısıyla şu an okul, cami, park yapılacak alan kalmadı. Alanya Belediyesi'nin, mahkemenin iptal gerekçesine göre plan yapması gerekiyor. Alanya Belediyesi emsalleri 0.75’ten 1.5’a çıkarsa bile okulları, camiyi ve park alanlarını nasıl çoğaltacak? Tosmur için zor bir süreç başlıyor. Tosmur plansız kalabilir. Tosmur’da çözümsüzlük söz konusu olabilir” şeklinde konuştu.

‘ALANYA BELEDİYESİ DE İPTAL ETMİŞTİ’

Tosmur Belediyesi’nin Alanya Belediyesi’ne bağlı olduğu dönemlerde yapılan planlar hakkında da konuşan Demirci “2011 yılında Pergel Yasası ile Tosmur, Oba, Cİkcilli, Çıplaklı ve Kestel beldeleri Alanya Belediyesi’ne bağlanmıştı. Buraların imarıyla ilgili kararları Alanya Belediyesi veriyordu. Tosmur Belediyesi'nin 2011 yılında Alanya Belediyesi’ne gönderdiği planlar Alanya Belediyesi tarafından daha fazla kamusal alan oluşturulması kaydıyla geri gönderilmişti. Biz de o dönem çözüm olarak yapılan binalardan kırparak kamusal alan göstermek zorunda kaldık. Alanya Belediyesi daha sonra o koşullarla imar planlarını onayladı. Bunun bir tek çözümü olabilir. O da Tosmur’un kuzey taraflarında kalan tarım alanlarının imara açılması. Fakat her yerin imara açılması taraftarı değilim. Bırakalım bazı yerler yeşil kalsın" diye konuştu.