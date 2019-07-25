Tosmur’dan asfalt teşekkürü

Alper Kutay

TOSMUR Mahalle Muhtarı Zafer Gürel, mahallesinin asfalt bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirterek, başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, Fen İşleri Müdürü Özgür Karamut’a, şeflere, çavuşlara ve emeği geçen tüm personele mahallesi adına teşekkür etti. Gürel, “31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra ne zaman bir talepte bulunduysak, sağ olsun, Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel bir dediğimizi iki etmedi. Kendilerine Tosmur halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 22:15