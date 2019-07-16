Tosmur’a yeni çocuk parkı

EKİPLER, son olarak Tosmur Mahallesi’nde sürdürdüğü park inşaatını tamamladı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce ihalesi yapılan Tosmur Mahallesi, Merkez Cami Caddesi, 187 ada batısında bulunan bin 100 metrekarelik park inşaatı tamamlandı. İçerisinde pergola, çocuk oyun grubu, salıncak, çöp kovaları, oturma alanları, masa tenisi, 3’lü basketbol potası ve yürüyüş yolları bulunan park, bölgede hem çocukları hem de ebeveynleri sevindirdi.

‘ÇOCUKLARIMIZA GÜVENLİ OYUN

ALANLARI OLUŞTURUYORUZ’

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Projelerimiz arasında en önemli yerlerden birisini de daima çocuklarımız almaktadır. Kentte yaşayan bütün çocuklarımızın her anlamıyla mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı yapıyoruz. Çocuklarımızın içinde olduğu projelere değer veriyoruz. İlçemizde bulunan bütün mahallelerimizde çocuklarımızın yaşam alanları adına çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 22:50