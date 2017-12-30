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Tosmur Muhtarı Gündoğan yaylada mahsur kaldı

Alanya’nın Tosmur Yaylası'nda yağan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

Tosmur Muhtarı Gündoğan yaylada mahsur kaldı

Alanya’nın Tosmur Yaylası'nda yağan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:07
Tosmur Muhtarı Gündoğan yaylada mahsur kaldı
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YENİ ALANYA'NIN edindiği bilgiye göre Tosmur Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniye mahsur kalan araçları kurtarmak için yola çıkan Tosmur Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan'ın aracı kayganlaşan yoldan çıktı. Kazayı yara almadan attığı öğrenilen Gündoğan'a Ak Parti Tosmur Mahallesi temsilcileri gecmiş olsun ziyaretinde bulundu. 

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Son Güncelleme: 30.12.2017 13:29
Anahtar Kelimeler:
AlanyaTosmur YaylasıKar Yağışı
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