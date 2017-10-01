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Torunu için alışveriş yapan Erdoğan'la kasiyer arasında ilginç diyalog

Cumhurbaşkanı, altıncı ve en küçük torunu Canan Aybüke için kıyafet alışverişi yaptı. Kasada kendisinden para almak istemeyen kasiyere itiraz eden Erdoğan, ödemeyi nakit yaptı

Torunu için alışveriş yapan Erdoğan'la kasiyer arasında ilginç diyalog

Cumhurbaşkanı, altıncı ve en küçük torunu Canan Aybüke için kıyafet alışverişi yaptı. Kasada kendisinden para almak istemeyen kasiyere itiraz eden Erdoğan, ödemeyi nakit yaptı

01 Ekim 2017 Pazar 10:09
Torunu için alışveriş yapan Erdoğan'la kasiyer arasında ilginç diyalog
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayında dünyaya gelen altıncı torunu Canan Aybüke için alışveriş yaptı. Erdoğan, torununa bir mağazadan bebek kıyafeti ve ayakkabı aldı.
AÇTIĞI AVM'DEN BEBEK KIYAFETLERİ ALDI

Erdoğan,  Erzurum'daki temaslarının ardından merkez  Yakutiye ilçesinde açılışını gerçekleştirdiği alışveriş merkezinde incelemelerde bulunurken bir bebek mağazasına girerek kızı Sümeyye  Erdoğan Bayraktar'ın 13 Ağustos'ta dünyaya getirdiği bebeği Canan Aybüke için hediye aldı.
KASİYER PARA ALMAK İSTEMEDİ

Torununa bebek kıyafeti ve ayakkabı alan Erdoğan, kasaya geldiğinde kendisinden para almak istemeyen görevliye itiraz ederek ödemesini gerçekleştirdi.

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