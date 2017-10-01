Torunu için alışveriş yapan Erdoğan'la kasiyer arasında ilginç diyalog

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayında dünyaya gelen altıncı torunu Canan Aybüke için alışveriş yaptı. Erdoğan, torununa bir mağazadan bebek kıyafeti ve ayakkabı aldı.
AÇTIĞI AVM'DEN BEBEK KIYAFETLERİ ALDI
Erdoğan, Erzurum'daki temaslarının ardından merkez Yakutiye ilçesinde açılışını gerçekleştirdiği alışveriş merkezinde incelemelerde bulunurken bir bebek mağazasına girerek kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın 13 Ağustos'ta dünyaya getirdiği bebeği Canan Aybüke için hediye aldı.
KASİYER PARA ALMAK İSTEMEDİ
Torununa bebek kıyafeti ve ayakkabı alan Erdoğan, kasaya geldiğinde kendisinden para almak istemeyen görevliye itiraz ederek ödemesini gerçekleştirdi.
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