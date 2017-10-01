Torunu için alışveriş yapan Erdoğan'la kasiyer arasında ilginç diyalog

Cumhurbaşkanı, altıncı ve en küçük torunu Canan Aybüke için kıyafet alışverişi yaptı. Kasada kendisinden para almak istemeyen kasiyere itiraz eden Erdoğan, ödemeyi nakit yaptı