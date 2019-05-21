Toroslarda kar manzaraları

KAŞ'TA havanın ısınmasıyla alçak kesimlerdeki kar erirken, yüksek kesimlerdeki kar eşsiz bir manzara oluşturuyor. Gömbe Yaylası'nın arkasında uzanan Batı Torosların en yüksek noktası olan yaklaşık 3025 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesi ve etekleri halen karla kaplı. Akdağ'ın eteklerinde yer alan Şubaşı ve İkiz Göller yaylalarının yolları ise kar nedeniyle geçit vermiyor. Akdağ ve karşısındaki Yumlu Dağı'daki karın erimesiyle bölgedeki vadilerde oluşan dereler birleşerek Çayboğazı Barajı'nı besliyor. Derelerin beslediği baraj, Gömbe ve Elmalı ovalarının bereketli topraklarını suluyor. Coşkun akan derelerin köpüren suları ilgi çekiyor. Yumlu Dağı'nın eteklerindeki Keklicek Mevkisi'nde de benzer bir manzara gelenleri karşılıyor.

Kar nedeniyle yollar geçit vermediği için doğaseverler bölgeye yürüyerek ya da arazi araçlarıyla çıkıyor. Bölgeye gelenler eşsiz manzara eşliğinde vakit geçirdikten sonra araçlarına yükledikleri karla dönüyor.

Doruklara tırmanan Volkan Yağmur, kar görmek için Akdağ'a çıktığını söyledi. Dağların halen karla kaplı olduğunu belirten Yağmur, "Bu muhteşem güzelliği herkesin mutlaka görmesi lazım" dedi.

Fotoğraf çekmek için gelen Erhan Yücesan ise "Mayıs ayının ortasındayız. Batı Akdeniz'in en yüksek dağı Akdağ'dayız. Kar erimeye başlayınca akan dereler eşsiz bir manzara çıkardı ortaya" dedi.