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Topun ağzındaki başkandan istifa sinyali: Vefa da var veda da

İstifası istenen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, düzenlediği basın toplantısında "Bu işin içinde vefa da var veda da." diyerek istifa sinyali verdi

Topun ağzındaki başkandan istifa sinyali: Vefa da var veda da

İstifası istenen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, düzenlediği basın toplantısında "Bu işin içinde vefa da var veda da." diyerek istifa sinyali verdi

19 Ekim 2017 Perşembe 17:21
Topun ağzındaki başkandan istifa sinyali: Vefa da var veda da
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CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği  Balıkesir Belediye Başkanı  Ahmet Edip Uğur, düzenlediği basın toplantısında "Bu işin içinde vefa da var veda da." diyerek istifa sinyali verdi.

İşte Ahmet Edip Uğur'un açıklamalarından satırbaşları:

"Tarih  Balıkesir'den bahsetmiyorsa, o tarih eksiktir. 30 Mart 2014'deki seçimlerle  Balıkesir Büyükşehir oldu. Biz de 3,5 yıldır Büyükşehir Belediye başkanı olarak çalışıyoruz. Birazdan temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Balıkesirliler diyor ki,  Balıkesir büyüyor ve onlar da diyor ki Başkan sağ olasın.

Son günlerde şahsimla ilgili bir çok söylentiler, söylenti dışında ifadeler devam ediyor. Ben bu konuda şunları söylemek istiyorum. Eşyanın ömrü var. Makamın ömrü var. Bu dünya imtihan yeri. Ne diyor Ayet-i kerime. Zerre kadar hayır işlersen mükafatını, zerre kadar işlerseniz cezasını çekersiniz.

"KADER AĞLARINI ÖRÜYOR"

Kader ağlarını örüyor. Bizler inançlı insanlarız. Hayır bildiğiniz işte şer şer bildiğiniz işte hayır vardır deniyor. Şu fani dünyada imtihanı kazanmak, bu kubbede hoş seda bırakmak. Rahmetle anılmak.

"KOLTUĞU BIRAKMAMAK İÇİN FİDANLARI DİKMİYORUZ"

Ne mutlu bu kubbede hoş seda bırakanlara. Ama bize ilahi tavsiye, kıyamet koparken elinde fidan varken bunu ağaç olarak diksin. Bizde  Balıkesir olarak yaptığımız bu işler. Süreklilik var. Hemşerilerimiz hizmet bekliyor. Biz hizmetlerimizi aksatamayız. Şimdi fidan dikiyoruz, kıyametimiz koparılırken. Koltuğa yapışmak, koltuğu bırakmamak için fidanları dikmiyoruz.

"BU İŞİN İÇİNDE VEFA DA VAR VEDA DA"

Bu işin içinde vefa da var veda da var. Allah'tan  Balıkesir için hayırlısını niyaz etmesini nasip ediyorum. Cenab-ı Allah şahsım için hayırlısını niyaz etmesini istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

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Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanAhmet Edip UğurTayyip ErdoğanCumhurbaşkanı
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