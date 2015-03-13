Topu denize kaçan genç boğularak öldü

ALANYA'DA

tekstil ürünleri satan 25 yaşındaki Zeki Dalgıç ve kardeşi 22 yaşındaki Serhat Dalgıç, top oynamak için Damlataş Plajı'na gitti. Plajda kardeşiyle top oynamaya başlayan Zeki Dalgıç, denize kaçan topu almak için kardeşi Serhat Dalgıç ile birlikte suya girdi. Dalgalı denizde sürüklenen iki kardeşten Serhat Dalgıç kıyıya çıkmayı başardı ancak Zeki Dalgıç denizde kayboldu. Bir süre sonra suyun yüzeyine çıkan Zeki Dalgıç'ın cansız bedeni, olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçları tarafından kıyıya çıkarıldı.

Dalgıç'ın cesedi olay yerine gelen yakınlarının yardımıyla cenaze aracına konuldu ve daha sonra Alanya Belediyesi Morgu'na götürüldü. Yaşadığı şokla ağlama krizine giren Serhat Dalgıç ise ifadesi alınmak üzere Saray Polis Merkezi'ne götürüldü.