Toplu katliam! Bu manzara Türkiye'den!

ŞIRNAK'IN Uludere ilçesi Irak sınırında kaçakçılıkta kullanılan katırların askerler tarafından öldürüldüğünü iddia eden HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, "Roboski olayı halkımızın yüreğinden kapanmayan ve kapanmayacak bir yaradır. Böyle bir yaramız varken hala devlet hayvanlarımızın canına kastediyorsa, bu sineye çekilecek bir durum değil" dedi.

Şırnak'ın Uludere İlçesi Irak sınırında düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin yakınlarının yaşadığı Gülyazı ve Ortasu (Roboski) köylerinde yaşayanlar sınır kaçakçılığında kullandıkları katırların askerler tarafından öldürüldüğünü iddia ederek, tepki gösterdi.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, Uludere Belediye Başkanı Zeynep Güren ile bölge belediye başkanları Gülyazı Köyü'ne gitti.

HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız, 4 yıl önce 34 canlarının öldürüldüğünü bugün de katırlarının öldürüldüğünü belirterek, şunları söyledi: "Roboski olayı halkımızın yüreğinden kapanmayan ve kapanmayacak bir yaradır. Böyle bir yaramız varken hala devlet hayvanlarımızın canına kastediyorsa, bu sineye çekilecek bir durum değil. Roboski halkı katliamın yaşandığı günden bugüne kadar kesinlikle bu katliamı kabullenmedi. Bu yara yüreğimizde devam ediyor.

Roboski halkı her fırsatta her yerde, her sokakta bu katliamı dilendirmeye teşhir etmeye devam ediyor. Bu değerli bir cabadır. Ama devlet şu an bu coğrafyaya halkımızın yüzlerce yıldır yaşadığı bu coğrafyayı sadece insanlardan değil, hayvanlardan da temizlenmek istiyor. Bu kabul edilebilecek bir yaklaşım değil. Bu süreçte sineye çekilecek bir yaklaşım değil. Kürt halkı halkımız hiçbir zaman bu sınırları sineye çekmedi kabul etmedi. Suni sınırlarla halkımızı ayıramazsınız.

Size şunu söyleyeyim, bu ülkeyi yönetenler iktidarda bulunanlar şu anda Ak Saray'larda rahat rahat iktidarlarını sürdürürken Roboski halkı çocuğunun ekmeğini sağlamak için gecenin bir vakti kar, kış demeden, yağmur, çamur demeden kendini bu dağ yollarına vuruyor.Gelin bakın halkımızın yükünde ne var. Bulabilmeğinizi bir kilo mercimektir, bir kilo şekerdir ve bir kilo undur. Halkımız sizin gibi bu ülkenin varlığını kamyonlarca taşımıyor. Bu bölge yaşanan kirlilikleri çok iyi biliyoruz. Halkımız geçimini sağlamak için kendini bu sınırlara vuruyor. Bizi iyi dinleyin tahammülümüz giderek azalmaktadır."

"Bu pervasız saldırılarınızı bir an önce sona erdirin"