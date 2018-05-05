Topladığı salep soğanı yüzünden 48 bin lira ceza aldı

ELAZIĞ'IN Alacakaya ilçesinde 6 kilogram salep soğanı toplayan şahsa "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 48 bin 625 lira para cezası kesildi.
48 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, Alacakaya ilçesi Altıoluk Mahallesi'nde önleyici devriye görevi yaparken şüphelendiği bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada yasak olmasına rağmen toplanan 6 kilogram salep soğanı ele geçirildi. Bunun üzerine jandarma durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahıs hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek"ten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 48 bin 625 lira idari para cezası uyguladı.
SALEP SOĞANI EKİLDİ
Öte yandan, ele geçirilen 6 kilogram salep soğanının, toplandığı aynı bölgede Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından tekrar ekimi yapıldı.
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