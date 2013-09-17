Topladığı antikaları sergiliyor

MİMAR Burhan Taneri, açtığı antika dükkanında antika eşyaları günlük hayata kazandırıyor. Konaklı beldesinde 13 yıl önce açtığı antika dükkanında binlerce eşya bulunduran 54 yaşındaki Burhan Taneri, yaptığı açıklamada, hobi olarak biriktirmeye başladığı eski eşyaları değerlendirmek amacıyla işyeri açmaya karar verdiğini söyledi.

Sanata ve sanat tarihine ilgi duyduğunu dile getiren Taneri, "Bu işe yıllar önce gittiğim yerlerde hoşuma giden objeleri toplayarak başladım. Bir süre sonra topladığım eşyaları değerlendirmeye karar verdim. Böylece işyeri açtım" dedi. Alanya'nın bir turizm kenti olması ve çok sayıda otel bulunmasına rağmen tarihi anlatan nesnelerin pek fazla olmadığını, bu nedenle otellere yönelik çalışma yaptığını anlatan Taneri, topladığı eserlerle otellere şark köşeleri ve oba çadırları kurduğunu kaydetti. Elinden geldiğince Türk tarihi ve kültürünü yansıtmaya çalıştığını ifade eden Taneri, "Fakat oteller zamanla her şey dahil sistemine dönünce ekstralara ihtiyaç kalmadı. Bu anlamda bizim işlerimiz de biraz durdu" diye konuştu.

Taneri, tarihi ve otantik ürünlere yabancıların Türklere göre daha duyarlı olduğunu dile getirerek, "Maalesef bizim kültürümüze bizden daha çok sahip çıkıyorlar. Yerli turisti burada tutamıyorsunuz ama yabancıların çocukları bile ayrılmak istemiyor. Buraya, bu malzemelere daha sevecen ve sıcak bakıyorlar" ifadesini kullandı.

Müşterilerin en çok bakır obje ve cam eşyalara talep gösterdiğini belirten Taneri, "Vatandaşlarımız ellerindeki eski eşyaları 'eskiciye, bakırcıya verdik' diyor. Bakırcı da onu ezip tekrar bakır haline getiriyor. Böylece o obje kayboluyor. İşte biz bunu korumaya çalışıyoruz. İnsanlara bunu öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Antika eşyaları genellikle yolculuklarda ve internet üzerinden satın aldığına işaret eden Taneri, şöyle devam etti: "Türkiye'nin dört bir tarafından elde edilmiş eserleri dükkanımda toplamaya çalıştım. Seyahatlere çıktığımda pazar pazar dolaşıyorum. Otçular pazarıdır, pirinç pazarıdır, bakırcılar çarşısıdır... Buralara girerim. Dikkatimi çeken bir tabureyi, bakır eşyayı alırım. Seyahat bittiği zaman onları getirir, mağazamda sergilerim."