Toklu'dan Yücel'e Gökbel teşekkürü

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. İl Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı’nın da katıldığı toplantıdan sonra gündemi değerlendiren Toklu, Alanya Belediyesi’nin bu yıl 15.’sini düzenlediği Gökbel Yağlı Güreş Şenlikleri’ne katılım sağladıklarını, etkinliği düzenleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibini kutladıklarını söyledi. Toklu, “Bu yıl 15. Kez düzenlenen bu güzel organizasyonu organize eden başta Alanya Belediye Başkanı Adam Murat Yücel olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyoruz. Gün geçtikçe her yıl daha da bir ivme kazanan Gökbel Yaylası etkinlikleri tüm Türkiye’de adını duyurdu. Katılımın yüksek seviyede olması, vatandaşların bu organizasyona rağbet göstermesi bizleri de mutlu etti. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu organizasyonun kalitesi, değeri, marka değeri katlanarak artmaya devam eder” dedi.

‘ALANYA’NIN YAYLALARINA GİDECEĞİZ’

Önümüzdeki haftalarda teşkilat olarak Alanya’nın yaylalarına çıkarma yapacaklarını söyleyen Toklu, “Önce batı, ardından da doğu mahallelerinin yaylalarını gezip vatandaşla bir araya geleceğiz” diye konuştu. Toklu, “Geçen sene yapmış olduğumuz ve 4 bölümde sonlandırdığımız yayla ziyaretlerinin ikincisini bu yıl Gökbel güreşlerinin ardından hem doğuda, hem batıda düzenleyeceğiz. Önce batı, ardından doğu mahallelerin yaylalarını gezip vatandaşla bir araya geleceğiz, sıkıntılarını dinleyeceğiz. Alanya’da bir yayla kültürü var ve yıllardır devam ediyor. Yaylacılık atalarımızdan gelen bir anlayış ve yaşam tarzıdır. Ayrıca Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik’le birlikte bir dizi programlara katılıp Alanya’da ziyaretlerde bulunacağız” dedi.

CHP VE İYİ PARTİ’YE 15 TEMMUZ SİTEMİ

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’ne katılmayan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ı eleştiren Toklu, “Bu bir mazeret değildir. Biz orada vatanın, milletin, bayrağın, ezanın yanında olduğumuzu gösterdik. Onların da vatandaşla birlikte olmalarını beklerdik” dedi. Toklu, “Biz orada vatanın, milletin, bayrağın, ezanın yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Türk milleti olarak nasıl 15 Temmuz’da sahada tanklara, FETÖ terör örgütüne karşı birlikte olduysak, 15 Temmuz’un yıl dönümünde tüm siyasi partilerin sahada vatandaşla birlikte olmasını beklerdik, olmadığı için de bu üzüntümüzü dile getiriyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, 15:03