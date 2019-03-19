Toklu’dan yol müjdesi! Türel'in talimatıyla sorun çözüldü

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Kargıcak-Mahmutlar arasındaki Gazipaşa Caddesi’ndeki çalışmaların başladığı müjdesini verdi

Toklu’dan yol müjdesi! Türel'in talimatıyla sorun çözüldü
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Haber: Alper KUTAY

UZUN yıllardır çözülemeyen bir sorun olan Kargıcak ve Mahmutlar Mahallesi arasındaki Gazipaşa Caddesi’ndeki çalışmalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatıyla başlatıldı. Sosyal medya üzerinden müjdeli haberi veren Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “Kargıcak-Mahmutlar arasındaki Gazipaşa Caddesi’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in talimatıyla asfaltlama çalışmalarımız başlamıştır. Bölge halkına hayırlı olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 16:45
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