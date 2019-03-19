Toklu’dan yol müjdesi! Türel'in talimatıyla sorun çözüldü

Haber: Alper KUTAY
UZUN yıllardır çözülemeyen bir sorun olan Kargıcak ve Mahmutlar Mahallesi arasındaki Gazipaşa Caddesi’ndeki çalışmalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatıyla başlatıldı. Sosyal medya üzerinden müjdeli haberi veren Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “Kargıcak-Mahmutlar arasındaki Gazipaşa Caddesi’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in talimatıyla asfaltlama çalışmalarımız başlamıştır. Bölge halkına hayırlı olsun” dedi.Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 16:45