Toklu’dan Karadağ’a ilginç çağrı! ‘Biraz dışarı çıkarsan hizmetleri görürsün’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ dün yaptığı açıklamada, “Alanya hizmet anlamında fakir bir ilçe. Ak Parti hiçbir hizmet getirmiyor” demişti. Karadağ’ın bu açıklamasına bugün Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’dan yanıt geldi. “Sayın Karadağ’ın basın açıklamasını şaşkınlık ve üzüntü içerisinde okudum” diyen Toklu, şunları söyledi: “Şahsım ve teşkilatım olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri Alanya için bir olalım birlik olalım dedik. Alanya için taş üstüne taş koyandan kim olursa olsun Allah razı olsun, her zaman yanında oluruz, destekçisi oluruz dedik. Bu ifadeleri kentimize hizmet etme noktasında felsefe edindik ve tüm söylemlerimizde samimiydik.

‘YAPILANLARI GÖRMEZDEN GELMEYİN’

Siyasi bir kimliğin, hele hele ilçe başkanı vasfında bir kimliğin sırf siyaset yapmış olmak için, sırf muhalefet yapmış olmak için olanları olmamış gibi lanse etmesi, yapılanları yapılmamış gibi göstermesi ve görünenleri görmezden gelmesi, günümüz siyasetinde karşılık bulmamaktadır. Bu tutum içerisinde olan bir siyasi ya kendi eksikliklerini ve yanlışlarını örtmek için hedef şaşırtıp bilgi ve algı kirliliği yaratmak istemektedir; ya da yapılmış ve yapılmakta olan projelerin yanına yaklaşmayacağını, buna benzer projeleri bırakın daha küçüklerine bile imza atamayacağını bildiğinden karalama kampanyası yapmak istemektedir. Bunun başka bir izahatı, mantığa uyan bir açıklaması olamaz. Sayın Karadağ. Görünen köy kılavuz istemez.

‘KAPALI MEKANDAN BİRAZ DIŞARI ÇIK’

Sizin bu köyü görebilmeniz için oturmuş olduğunuz kapalı mekanlardan çıkıp halkın arasına katılmanız lazım. Caddelerde, sokaklarda, kırsal mahallelerde gezmeniz, bulunmanız lazım. Gezin, dolaşın ve görün. Görün ki ne kadar yanıldığınızı, ne kadar gurur duyacağınız bir kente ve kent yatırımlarına sahip olduğumuzu görün, bu gururu, mutluluğu yaşamaktan bunları Ak Parti yaptı diye kendinizi mahrum bırakmayın. Bu kent bu memleket bizim, sizin, hepimizin. Partizanlık yapmak için, muhalefet olmak için altı boş iddialar ile kamuoyunu meşgul etmeyelim. Sayın Karadağ’ın bu talihsiz açıklamalarının altında hangi duyguları, nedenlerin olduğunu da az çok tahmin edebiliyorum ve anlıyorum. Biraz kendisi ile empati kurunca da kendisi adına üzülüyorum.

‘İŞTE AK PARTİ’NİN İCRAATLARI’

Bir tarafta Gazipaşa Havalimanı, iki üniversite, Bölge Hastanesi, Diş Hastanesi, çevreyolları, viyadükler, köprüler, tüneller, Kuşyuvası yolları, okullar yapan, kentin kalkınması için değil elini tüm vücuduna taşın altına koyan Ak Parti iktidarı varken, diğer tarafta ise Ak Parti tarafından yapılmış ve hizmete sunulmuş Ay Sultan Kadınlar Plajı’nı işletmeyi bırakın, açık tutmayı bile beceremeyen, Alanyaspor Tesisleri’nin inşaatını durduran bir anlayış var. Bırakın Araştırma Hastanesi yapmayı, bir plajı dahi açık tutmayı becerememiş bir partinin ilçe başkanı olarak hizmet etmek istediğiniz ilçede yapılanlara, yaşananlara gözlerinizi, algılarınızı, duyularınızı kapamayın. Siz de bu kentin bir ferdi olarak Ak Parti yapmış olsa bile bu gurura ve mutluluğa ortak olun.”

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 16:32