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Toklu'dan imar affı söylentilerine son

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, imar affı söylentilerine son noktayı koydu.

Toklu'dan imar affı söylentilerine son

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, imar affı söylentilerine son noktayı koydu.

29 Nisan 2018 Pazar 12:52
Toklu'dan imar affı söylentilerine son
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ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Toklu, şu açıklamayı yaptı: "Ak Parti olarak Sosyal Devlet anlayışına yönelik, halkımızın sorunlarını çözmeye yönelik devlet anlayışımız, yönetim anlayışımız devam ediyor. Kısa bir süre içersinde "İmar Barışı" adı altında kabul edilecek düzenleme ile imara aykırı binasını Devlete bildiren ve aykırı bölüm için cüzi bir harç ödeyen vatandaşın sorunu ortadan kalkacaktır. Bu kesinlikle bir af değildir. Bir imar barışıdır. Hazine arazisi üzerinde inşa edilmiş yapılar kesinlikle bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. İskan sorunlu, bahçesi, balkonu, üst katları sorunlu yapı sahipleri devlete başvurarak cüzi bir harç ödeyerek "Yapı Kayıt Belgesi" alarak sorunları gidermiş hale gelecektir. Ülkemizde kayıt altında olan 26 milyonluk yapının %60 a yakınının bu barıştan faydalanacak yapılar olduğu tespit edilmiştir. Bu yapıların sahipleri; yapı maliyetinin %3' ü bedelini yatırmak koşulu ile yapı kayıt belgesi alacaktır. Elde edilecek bu harçlardan ortaya çıkacak gelir ise kentsel dönüşüm bütçesinde kullanılacaktır.

Tüm Alanyalılar bu hususta kanunlaşmayı ve sonrasındaki süreci iyi takip etsin lütfen. Bu konuda sıkıntısı olan hemşehrilerimizin başvuruları kaçırmamasını ve kanayan bir yara olan imar dışı yapıların bu barış ile kayıtlı hale gelmesini canı gönülden dileriz. Saygılarımla."

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Son Güncelleme: 29.04.2018 11:00
Anahtar Kelimeler:
TokluAkpAÇIKLAMAAlanya
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