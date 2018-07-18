Toklu’dan Gökbel’e davet

ALANYA Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Gökbel Yağlı Güreş Festivali bu yıl 21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 21 Temmuz Cumartesi akşamı iki ünlü sanatçı Ümit Besen ve Muazzez Ersoy sahneye çıkacak, 22 Temmuz Pazar günü ise aralarında Kırkpınar Başpehlivanı olan Antalyalı Orhan Okulu’nun da bulunduğu 700 güreşçi çime inecek. Alanya merkez ve civar mahallelerin yanı sıra Gazipaşa, Gündoğmuş ve Manavgat’tan da binlerce vatandaşın etkinliklere katılmaları bekleniyor. Öte yandan, Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Gökbel’e onlarca çadır kurdu. Toklu’nun talimatıyla harekete geçen yönetim kurulu üyeleri Alaaddin Işık ve Sabri Tos, Gökbel’e 3 dev kıl çadır ve 15 normal çadır kurdu. Alanyalıları ve davetlileri bu çadırlarda çeşitli ikramlarla ağırlayacaklarını söyleyen Mustafa Toklu, “Biz de ekip olarak iki gün boyunca Gökbel’deyiz. Tüm Alanyalıları Ak Parti’nin çadırına bekliyoruz” dedi.