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Toklu’dan Cuma Pazarı eleştirisi

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni Cuma Pazarı projesine Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Toklu’dan eleştiriler geldi. Toklu, yeni yapının sıfır kot ile ve çevresindeki esnafa zararı dokunmayacak şekilde yapılması gerektiğini belirtti

Toklu’dan Cuma Pazarı eleştirisi

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni Cuma Pazarı projesine Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Toklu’dan eleştiriler geldi. Toklu, yeni yapının sıfır kot ile ve çevresindeki esnafa zararı dokunmayacak şekilde yapılması gerektiğini belirtti

03 Nisan 2018 Salı 14:32
Toklu’dan Cuma Pazarı eleştirisi
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ALANYA Belediyesi tarafından mevcut Cuma Pazarı ve Düğün Salonu’nun bulunduğu alana yapılacak Alanya Kapalı Cuma Pazarı ve Alanya Düğün Salonu projesi, 6 Mart 2018 tarihinde, tasarımı yapan proje müellifi tarafından meclis üyelerine tanıtılmıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, projede gördüğü bazı eksiklikleri, parti binasında yaptığı bir basın açıklamasıyla duyurdu. Eksi kota yapılacak olan pazar yerinin daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Toklu, “Sadece ticari alan olarak değil, kültürel faaliyetlerin de yapılabildiği ve sürekli kullanılabilen bir alan olmasını hedefliyoruz. Buradaki esnaflarımızın mağdur olmaması ve onların ticari anlamda faydalanabileceği işlevsel mekanlar olması lazım. Mekanın sadece pazar zamanları değil, bütün zamanlarda aktif bir şekilde kullanılmasıyla ilgili çözüm önerimiz, bu kent meydanının belli bir kot üstünde değil, vatandaşlarımızın kolay ulaşabilmesi için sıfır kotunda yapılmasıdır.” dedi. 

’24 SAAT AKTİF OLMALI’
Alanya’nın yöresel ürünlerinin de bu yapıda sergilenebileceğini belirten Toklu, “Alanya'nın yöresel birçok marka değeri ve ürünleri vardır. Bu ürünlerin sergilenebileceği, düğün ve sinema salonlarının, performans alanların olabileceği ve oranın günün 24 saati aktif bir şekilde kullanılabilecek bir mekan haline gelmesi, bizim en büyük isteklerimizden bir tanesidir.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cuma PazarıDüğün SalonuAkpMustafa Toklu
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