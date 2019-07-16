Toklu’dan ‘1 TL’ eleştirisi: 'Alanyaspor kırmızı çizgimizdir!'

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı’nda haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yönetim kurulu üyesi Mimar Oya Diler’in eşi Hasan Murat Diler’in vefatıyla sarsıldıklarını ifade etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünü tüm ülkede olduğu gibi Alanya’da da sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle birlikte andıklarını söyleyen Toklu, “İnşallah bir daha 15 Temmuz gibi hain darbe girişimleriyle karşı karşıya kalmayız ve bu tarz günlerle karşılaşmayız. Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde Alanya’daki tüm siyasi partilerin daha yoğun bir şekilde, parti temsilcileri ve başkanları ile katılmalarını isterdik. Ancak alanda birçok siyasi parti başkanı ve temsilcisini göremedik” dedi.

‘ALANYA TELEFERİK SÖZÜNÜ TUTMALI’

15 Temmuz’un birlik günü olduğunu ve 2016 yılında hangi partiden olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla tüm vatandaşların sokağa indiğini anımsatan Toklu, “Türk milleti 15 Temmuz 2016’da terör örgütü karşısında dimdik silahsız bir şekilde durmuştur. İnşallah rabbim bizlere bir daha bu tarz günler yaşatmaz” diye konuştu. Çevreyolu’nun 2. etabı ve Kuşyuvası yolu ile ilgili hazırladıkları dosyaları Ulaştırma Bakanı ve milletvekillerine ilettiklerini belirten Toklu, “İnşallah önümüzdeki süreçte ulaşımla ilgili çalışmalar daha da hızlanacaktır” dedi. Alanya Teleferik tarafından Alanyaspor’a verilecek olan her yolcu başına 1 TL ile ilgili de konuşan Başkan Toklu, “Taahhüt edilen ve Alanyaspor’a verilmesi gereken 1 TL’nin verilmesiyle ilgili talebimizi ileteceğiz. Alanyaspor bizim kırmızı çizgimiz ve Alanyaspor’a verilen bu sözün yerine getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.