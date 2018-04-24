Toklu ve Şahin şahit oldu

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, bir dönem Alanya medyasında da görev alan, yerel basının sevilen isimlerinden, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Basın Bürosu personeli Adem Karakuş'un en mutlu gününde nikah şahidi oldu. 23 Nisan'da Çıplaklı Düğün Salonu'nda yapılan düğüne ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de katılarak damadın şahidi oldu. Adem Karakuş, hayatını Alanya Bakkallar Odası personeli Sevgi Demir ile birleştirdi. Yeni Alanya ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.