Toklu ve ekibi İstanbul yolcusu! Yıldırım için sahaya inecekler

ALPER KUTAY

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Salim Çivitoğlu’nun katılımıyla Antalya İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen İlçe Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyen Toklu, “İl Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Taş’ın başkanlığında, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Sayın Salim Çivitoğlu’nun katılımıyla ilçe başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. 19 İlçe başkanının katıldığı bu toplantıda, yapılan çalışmalar ve önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Alanya İlçe Teşkilatı olarak tüm kademelerimizin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdik. 23 Haziran’da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak seçimlerle ilgili olarak İstanbul’a gidip, İstanbul’da yaşayan Alanyalı hemşerilerimizle birebir çalışmalar yaparak desteklerini isteyeceğiz. Teşkilat komisyonumuzla oluşturduğumuz ekiple İstanbul seçimleriyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.