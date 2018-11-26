Toklu: 'Üniversitelerimiz şehre değer katıyor'

ALANYA'DA bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin her geçen yıl biraz daha büyüyerek Alanya’ya ekonomik ve kültürel anlamda katkılar sunmaya devam ettiğini söyleyen Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, şu mesajı verdi:

"Alanya turizm ve tarımın yanısıra artık bir eğitim şehri de olma yolunda hızla ilerliyor. Bu Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleriyle başlayan ve bölge milletvekillerinin de desteyiyle gelişmekte olan bir hizmet. Alanya bu yatırımların meyvesini yavaş yavaş almaya başladı. Ekonomik olarak katkılarının yanısıra üniversitelerin şehrimize sosyal ve kültürel katkılarını da görüyoruz. Şu an yaklaşık olarak 13 bin öğrenciyle Alanya eğitim şehri olma yolunda hızla ilerlemekte. 2015-2018 yılları arasında geçen süreçte de gerek idari anlamda, gerek fiziki anlamda, gerekse akademik anlamda üniversitenin hızla büyüdüğünü görmekteyiz. Yıllık yaklaşık 62 milyon TL bütçesiyle ALKÜ Alanya’daki esnaflarımızın gelişmesine, aynı zamanda da kendi fiziki gelişimini sürdürmekte.

Dersliklerde yüzde 162’lik, laboratuvar noktasında yüzde 358’lik bir artış görüyoruz. Ve idari personelde yüzde 139’luk artış görüyoruz 3 yıllık süreçte. Cikcilli’ye yapacağımız kampüslerle ALKÜ’nün gelişmesine, yine fiziki şart ve kadrolarının iyileştirilmesiyle AHEP’e desteklerimiz devam edecektir."

