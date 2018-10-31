Toklu: ‘Türkiye şahlandı’

76,5 milyon metrekare alana ve 6 bağımsız piste sahip, yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli, 350’den fazla destinasyona ulaşım imkanı sağlayacak olan, Türkiye'nin prestij eserlerinden İstanbul Havalimanı’nın Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Toklu, “Hayaller gerçeğe döndü” dedi. Ayrıca Alanya’da petrol arama çalışmalarına da değinen Toklu, “Dün gökyüzü, bugün yeraltı. Gururlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. 12,200 metre derinlikte ve yüksek basınçta sondaj yapabilme kapasitesine sahip Türkiye'nin ilk sondaj gemisi, Fatih, ilk sondajına Alanya açıklarında başladı” diye konuştu. Toklu ayrıca bir dönem başkanlığını üstlendiği Gençlik Kolları’nda uzun süre birlikte görev yaptığı eski çalışma arkadaşlarını da Vergi Dairesi kavşağındaki Conpanna Restoran’da ağırladı.