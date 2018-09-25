Toklu meclis kadrosunu mu seçiyor

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi’nin (Ak Parti) 2017’nin Aralık ayında yapılan ilçe kongresinde Mahmutlar’dan listeye CHP’li eski Belediye Başkanı Ali Çelik’in oğlu Savaş Çelik’i yazan Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu’ya kongre salonunda tepki gösteren isimlerin başında yer alan Muhammet Bağışlar ve Özgür Yaman, dün akşam Toklu ile yemek yedi. 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi adeta barış anlaşması imzalayarak parti içi küskünlüğü bitirmek istediği konuşulan Toklu’nun bu hamlesi parti içinde büyük takdir topladı. 2019 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Mustafa Toklu’nun ismi Ak Parti’nin en favori Alanya Belediye Başkanı Adayı olarak geçiyor. Toklu’nun, bölgenin en büyük mahallesi olan Mahmutlar’da Muhammet Bağışlar ve Özgür Yaman’ın yanı sıra Alaattin Çakır, Muhterem Anılgan, Ercan Sandal, Mahmut Sarıkan ve Fatma Anılgan gibi isimlerle de önümüzdeki günlerde görüşeceği, meclis listesini şekillendirmeye başlayacağı iddia ediliyor. Öte yandan Muhammet Bağışlar ve Özgür Yaman’ın Toklu ile yapılan Mahmutlar’daki görüşmesinde Mahmutlar Ak Parti Mahalle Başkanı Mustafa Sönmez’in yer almaması da dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 21:28