Toklu kırsalı yerinde dinledi

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ekibiyle birlikte kırsal mahallelere giderek yapılacak çalışmalar ve talep edilen hizmetleri birinci ağızdan dinledi. Ak Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Yücel Ergün ve Hüseyin Uçkaya’nın da eşlik ettiği Toklu’nun ilk durağı Oba Alacami Mahallesi oldu. Burada vatandaşlarla kahvaltı yapıp sorunlarını dinleyen Mustafa Toklu, Ak Parti iktidarının geride kalan 17 yılda kırsal mahalleler için hayata geçirdiği projelerden söz etti ve sorunları not aldı. Toklu ayrıca Alanya Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Kriş’le birlikte önceki dönem Cikcilli Mahalle Başkanı Şükrü Yavuz’u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

