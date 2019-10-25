Toklu hastaneyi inceledi

BAŞKAN Toklu ve ekibi, dün Alanya Ağız ve Diş Hastanesi’ni ziyaret etti. Toklu ve ekibini Hastane Başhekimi Elif Çelik Akçalıoğlu ağırladı. Başkan Toklu, Başhekim Akçalıoğlu’nun nezaretinde hastaneyi gezerek bir takım bilgiler edindi. Hastaneye hükümet tarafından yapılan yatırımlardan memnun olduklarını belirten Başhekim Akçalıoğlu, her türlü ihtiyaç ve sorunda yanlarında olan AK Parti İlçe Teşkilatı’na teşekkür etti. İkili daha sonra ise yapılacak olan plan ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundular.