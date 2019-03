Toklu gündüz Yücel’le, gece seçim ofisinde

Haber: Alper KUTAY

GÜNDÜZ, Cumhur İttifakı’nın Alanya Beled iye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel’le kırsal ve merkezlerde halkla buluşan Toklu, akşam da gece yarısına dek Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nde vatandaşlarla sohbet ediyor. Halktan ve partililerden tam not alan Toklu, 31 Mart akşamına dek Antalya ve Alanya’da Cumhur İttifakı’nın başarısı için çalışmaya devam edeceklerini, şu an Ak Parti olarak 9 farklı ekiple Alanya’nın her yanını karış karış gezip destek istediklerini belirtti.