Toklu gündüz Yücel’le, gece seçim ofisinde

1 Aralık 2017 tarihinde Ak Parti İlçe Başkanı seçildikten sonra ekibiyle birlikte Alanya’daki pek çok sorunu çözmek için düğmeye basan ve gerek Ak Parti iktidarı gerekse Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya arasında köprü vazifesi görerek sorunların çözümü noktasında önemli bir görev üstlenen Mustafa Toklu, Cumhur İttifakı’nın Alanya ve Antalya’da zafer ulaşması için de gece gündüz saha çalışmalarına devam ediyor.

Toklu gündüz Yücel’le, gece seçim ofisinde
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Haber: Alper KUTAY

GÜNDÜZ, Cumhur İttifakı’nın Alanya Beled iye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel’le kırsal ve merkezlerde halkla buluşan Toklu, akşam da gece yarısına dek Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nde vatandaşlarla sohbet ediyor. Halktan ve partililerden tam not alan Toklu, 31 Mart akşamına dek Antalya ve Alanya’da Cumhur İttifakı’nın başarısı için çalışmaya devam edeceklerini, şu an Ak Parti olarak 9 farklı ekiple Alanya’nın her yanını karış karış gezip destek istediklerini belirtti.

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