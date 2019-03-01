Toklu gündüz Yücel’le, gece seçim ofisinde

1 Aralık 2017 tarihinde Ak Parti İlçe Başkanı seçildikten sonra ekibiyle birlikte Alanya’daki pek çok sorunu çözmek için düğmeye basan ve gerek Ak Parti iktidarı gerekse Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya arasında köprü vazifesi görerek sorunların çözümü noktasında önemli bir görev üstlenen Mustafa Toklu, Cumhur İttifakı’nın Alanya ve Antalya’da zafer ulaşması için de gece gündüz saha çalışmalarına devam ediyor.