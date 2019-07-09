Toklu'dan tapu açıklaması! ‘Tapuya fotoğraf yapıştırma işi bitti’

ALPER KUTAY

TAPU Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Konuyla ilgili açıklama Toklu, bürokrasi işlemlerinde kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yapılan çalışmaların sürdüğünü belirtti. Toklu, “Tapu işlemlerinde fotoğraf yapıştırılması yürürlükten kaldırıldı. Artık vatandaşlarımız tapuda işlem yaparken fotoğrafları alınmayacak” dedi. Ülke olarak gelişen teknolojiyi sonuna kadar kullanmak gerektiğini belirten Başkan Toklu, “Teknoloji ile birlikte hayatımıza birçok yeni kolaylık giriyor. Bürokrasi işlemlerinde de teknolojiyi kullanarak hem vatandaşın masraflarını azaltmayı hem de milli sermayenin yok olmasını engelliyoruz. Hükümetimizin kırtasiye işlerini azaltmaya yönelik faaliyetlerinden birisi de tapudaki fotoğrafları kaldırmak oldu” diye konuştu. Başkan Toklu, yeni yönetmelikle vatandaşın tapu işlemlerini daha hızlı yapacağını ve fotoğraf çektirmek ve fotoğraf yapıştırmak gibi işlemlerle de uğraşmayacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 13:31