Toklu'dan öğrencilere müjde! ‘ALKÜ’ye 1.000 kişilik  öğrenci yurdu geliyor’

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Ankara çıkarması hakkında açıklamalarda bulundu. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Ankara’ya giderek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Toklu, ALKÜ’ye 1.000 öğrenci kapasiteli yeni bir öğrenci yurdu için düğmeye basıldığını söyledi. Toklu, “ALKÜ öğrencilerinin konaklayacağı ve geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen 1.000 kişilik öğrenci yurduna ek olarak 1.000 kişilik yurt daha yapılması için girişimlerde bulunduk. Ziyaret kapsamında ALKÜ’de yapılacak çalışmalarla ilgili Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na bilgi verdik. Özellikle önümüzdeki dönemlerde yapılacak 1.000 kişilik öğrenci yurdu ile ilgili ikinci bir etap yapılması ve 1.000 kişilik bir yurt daha yapılması için Spor Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Öğrencilerin konaklama şartlarını daha iyi seviyelere çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 17 Ekim’de yapılan 1.000 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu’nun ihalesine önümüzdeki süreçte 1.000 kişilik daha ilave yapılması için çalışacağız” dedi. Başkan Toklu, Bakan Çavuşoğlu ziyaretinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Antalya milletvekilleri ve Ak Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının içeriğini açıklayan Başkan Toklu, “Alanya’ya yapılacak ve devam eden yatırımlarla ilgili İl Başkanı İbrahim Ethem Taş başkanlığında milletvekillerimize bilgi alışverişinde bulunduk. Alanya için verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte hem Alanya’ya yapılacak, hem de devam eden yatırımlarla ilgili çalışmalarımız devam edecek. İnşallah hizmetlerimiz güçlü ve hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek” diye konuştu.