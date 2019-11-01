Toklu'dan doğu çıkarması
Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, yönetimi ve meclis üyeleri doğu bölgesinin mahalle başkanları ile bir araya geldi.
ALPER KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yönetimi ve meclis üyeleriyle birlikte doğu bölgesinin mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Başkan Toklu, Alanya’nın doğu bölgesindeki mahalle başkanları ile buluştu. Mahalle başkanlarının daveti üzerine yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte kahvaltı programı organize edildi. Kahvaltı sonrası ise Alanya’nın doğu bölgesinde bulunan mahallelerin sorunları görüşüldü ve öneriler masaya yatırıldı. Ak Parti hükümetinin yaptığı yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle başkanları, vatandaşlar adına Toklu ve yönetimine teşekkür ettiler. Başkan Toklu da önümüzdeki süreçte çalışmaların devam edeceğini ve Alanya’ya hizmet yağmurunun süreceğini belirtti.
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