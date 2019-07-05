Toklu, Alanya için sahada! Talepleri İl Başkanı Taş’a aktardı

ALPER KUTAY

19 İlçe başkanının eksiksiz katıldığı toplantıda çalışmalar değerlendirildi. Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Başkanları Toplantısı’na katılan Toklu, Alanya’da yaşanan sıkıntıların yanı sıra vatandaş talepleri ve yapılan çalışmalarla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki başkanı Menderes Türel döneminde başlayan Toptancı Hali, Alanyaspor Tesisleri, Katı Atık Bertaraf Tesisi gibi projelerin yeni dönemde sekteye uğrama endişesi taşıdıklarını söyleyen Toklu, bu konuda gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.