TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

BİNLERCE vatandaş "TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?" diye merak ediyor. Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin konut için başvurular hala devam ediyor. Son başvuru tarihi 19 Nisan.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ucuz konutlara ön başvuru yapanlar şimdi kura çekiliş sonuçlarını merak ediyor.TOKİ'nin 50 bin konut projesi için engelli, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin başvuruları devam ediyor. Son başvuru tarihi ise 19 Nisan olarak belirlendi. Bu nedenle kura sonuçlarının 19 Nisan'dan sonra açıklanması bekleniyor. TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Kura tarihi ileride duyurulacaktır." denildi.