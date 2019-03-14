TOKİ'den 50 bin sosyal konut! Talep patladı, duyan bankaya koştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın bir hafta önce açıkladığı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) 67 ilde 140 proje ile başlattığı 50 bin konutluk sosyal konut hamlesine olan talep her geçen gün artıyor. 6 Mart’ta taleplerin toplanmaya başladığı konutlarla ilgili bilgi almak ve şehirlerindeki projelere talep oluşturmak isteyen vatandaşlar, TOKİ’nin internet sitesini kilitliyor. Altyapı için dakika dakika güçlendirme çalışmaları yapılsa da, yoğunluktan dolayı siteye erişim ve başvuru bilgilendirme formuna ulaşmak bile uzun zaman alıyor.

Vatandaşların yoğun talep gösterdiği konutların yüzde 64’ün alt gelir grubu için hayata geçirilen 2+1 konutlar oluşturuyor. Kalan yüzde 36’sı ise orta gelir grubuna hitap eden 3+1 konutlardan meydana geliyor. 3 yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutlar, yatay mimari esas alınarak hayat bulacak.

Müracaatlar bankaya

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri 15-19 Nisan, en az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan, emekliler 25 Mart-5 Nisan, diğer başvuruların ise 6-22 Mart tarihleri olmak üzere taleplerin alınması 4 ayrı gruba ayrılsa da banka şubeleri yoğunluktan payını alıyor.



Bilgi almak için TOKİ’nin internet sitesini kilitleyen vatandaşlar, aynı yoğunluğu bankalarda da yaşıyor. Vatandaşların başvuru için talep toplama işlemlerini yapan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine giderek, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1.000 lira ön kayıt ödemesi yapması gerekiyor.



Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte ‘hak sahibi belirleme’ kurası çekilecek. Kura sonucunda ev sahibi olanlardan peşinat tahsil edilecek, taksit ödemeleri ev teslimini takip eden ayda başlayacak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek.



İstanbul’da 5 proje var



Sosyal konut hamlesiyle İstanbul’da 5 projede toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. İstanbul’daki konutların gerçekleştirileceği yerler şöyle:



- Tuzla Aydınlı



- Başakşehir Ayazma



- Silivri Alipaşa



- Başakşehir Hoşdere



- Başakşehir Kayabaşı



Başvuru için gerekli koşullar



- TC vatandaşı olmak.



- 2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak.



- TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak.



- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı evi olmamak.



- Alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı geliri olarak en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira gelire sahip olmak.



- Bir hane halkı adına, yalnızca tek başvuru yapabilecek.