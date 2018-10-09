Tokar Yaylası asfaltlanıyor

BATI yayalarından sonra Gören ve Gömürge – Gökbel yolunda 20 kilometre asfalt çalışması yapan ekipler, çalışmalarını Tokar, Çamlıca ve Koşdavut yolunda sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya, Gazipaşa ve Gündoğmuş halkının yoğun olarak kullandığı yayla yollarında toplam 40 kilometre asfalt çalışması yapacağız. Bu sayede Kaş’a kadar asfaltsız yol kalmayacak. Vatandaşlarımız yaylalarına rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecekler. 10 gün içinde söz verdiğimiz gibi 50 kilometrelik asfaltı tamamlamış olacağız. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.