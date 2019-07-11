Tokar şenliğe hazır

17’NCİSİ düzenlenecek olan Tokar Yayla Şenlikleri 13-14 Temmuz’da yapılacak. Şenlik organizatörleri, birçok etkinliğin yanı sıra Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Mustafa Ceceli ve Sevcan Orhan konserleriyle de katılımcıları eğlenceye doyuracak. Tokar Yayla Şenliği’ne tüm vatandaşları davet eden Arslan, yaylaya giden yolların da onarılarak asfaltlandığını belirterek, ulaşım sorununun da çözüldüğünü söyledi.

