TMMOB'dan Kadınlar Günü paneli

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu tarafından, 6 Mart'ta Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi Konferans Salonu'nda Mesleğimiz Geleceğimiz-Kadınız Biz' başlıklı panel düzenlenecek. Panele, Türkiye'nin ilk ve tek kadın Fütüristi ve T-İnsan kitabının yazarı Ufuk Tarhan, Ford Otosan Kurumsal İletişim Müdürü ve 'Bal Arıları Mühendis Oluyor' projesi yöneticisi Gonca Sofuoğlu Temiz, MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Antalya Şube Başkanı Dr. Ebru Manavoğlu, Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Antalya Şube Başkanı Canan Aktaş ve Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Antalya Şube Başkanı İncigül Sağdıç Tataroğlu konuşmacı olarak katılacak.

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Özge Köksal, MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu ve ŞPO Antalya Şube Başkanı Dr. Ebru Manavoğlu ortak basın toplantısı düzenleyerek panel hakkında bilgi verdi. Özge Köksal yaptığı açıklamada, “Türkiye'de aile, eğitim, çalışma yaşamı, istihdam başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında kadınlara yönelmiş eşitsiz uygulamalar yaşamı tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Kadınların her alanda eşitçe var olabilme mücadelesi, aynı zamanda ülkenin de özgürleşme mücadelesidir. Kadınların toplumsal yaşamda, ekonomik ve siyasi alanda daha şiddetli bit sömürü ve eşitsizliğe tabi kalması, sadece kadınların değil, ülkenin geleceğini düşünen herkesin sorunudur" dedi.

Eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesinin kadınların örgütlü mücadelesi ile başarıya ulaşabileceğini kaydeden Köksal, "Birlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan 8 Mart'ta, ülkenin farklı yerlerinden baskıya, şiddete, taciz ve tecavüze hayır seslerini yükseltecek kadınların 8 Mart'ını şimdiden kutluyorum. Baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden kadınlarımızı anıyor ve tüm halkımızı 6 Mart Çarşamba Günü Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Konferans Salonu'nda gerçekleştireceğimiz panele davet ediyorum" dedi.