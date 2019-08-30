TKDF: Bu eril dil değiştirilmeli!

CEREN ŞAHİN - ÖZEL HABER

ALANYA Belediyesi tarafından sunulan sünnet hizmetinin ardından çocuklara verilen 'Erkeklik Diploması' tepkilerin odağı olmuştu. Dim TV (dimtv.tv) konuyu gündemine almış ve uygulamayı ekranlara taşımıştı.

'UYGULAMA DERHAL SONA ERMELİ'

Uygulamanın toplumsal cinsiyet dönüşümüne vurulan bir balta olduğuna dikkat çeken Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Haklarını Koruma ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyelerinden Avukat Müge Gezginci Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşmuş, uygulamanın ivedilikle sonlandırılması yönünde Alanya Belediyesi'ne çağrıda bulunmuştu.

BELEDİYEDEN 'KADIN' SAVUNMASI

Haberin ardından Alanya Belediyesi'nin yayınladığı basın metni ise dikkat çeken hususlardan bir diğerini oluşturdu. Belediye tarafından yayınlanan basın metninde şu ifadelere yer verildi:

"Alanya Belediyesi, son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardından toplum bilincini arttırmak ve şiddet eğilimine dur demek amacıyla Aile ve Kadın Destek Merkezi açıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in üzerinde titizlikle durduğu ve özellikle Emine Bulut cinayetinin ardından hız verdiği Aile ve Kadın Destek Merkezi için düğmeye basıldı. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılacak merkezde kadın ve aileye yönelik birçok destek verilecek. Toplumsal bilinci arttırmak ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi adına açılacak merkezde talep eden her kadına Psikolojik, Hukuki, Aile, Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet desteği verilecek. Ayrıca Eğitsel Seminerler ve Evlilik Okulu gibi faaliyetlerle bireylerin bilinçlendirilmesi ve aile içi şiddetin önüne geçilmesi planlanıyor. Merkez hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ülkemizde kadına yönelik son yıllarda artan şiddet ve cinayet unsurlarını şiddetle kınıyor ve bir an önce son bulmasını diliyorum. Alanya Belediyesi olarak bu konuda toplum bilincini arttırmak ve kadınlarımıza sahip çıkabilmek adına yeni bir merkez oluşturuyoruz. Bu merkezde kadınlarımız hem hukuksal hem de psikolojik olarak koruma altına alınacak. Merkezimiz yalnızca bu konularda değil, toplumsal bilinci arttırmak, ailede kadının önemini vurgulamak adına da önemli hizmetler verecek. Kısa zamanda hizmete sunacağımız merkezimiz, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi binamıza yapacağımız ek katta hizmet verecek."

'BU ERİL DİL DEĞİŞTİRİLMELİDİR'

Basın metninde yer verilen ifadeler 'Özrü kabahatinden büyük' dedirtirken, kadının eşit olduğunu kabul etmek yerine, kadının korunmaya muhtaç bir varlık olarak yansıtılması da yeni tartışmaların hedefi oldu.

Erkek egemen sistem içerisinde kadının anne, eş, kardeş ve benzeri sıfatlara hapsedilmeye çalışıldığına dikkat çeken kadın örgütleri kullanılan eril dile işaret etti.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü konuya ilişkin Dim TV (dimtv.tv)'ye yaptığı özel açıklamada "Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve zihniyet dönüşümünü bu şekilde sağlayamayız. Toplumsal cinsiyet rollerini bize dayatan bu zihniyetin karşısında dik durmalı ve zihniyet dönüşümüne destek verirken kullandığımız ifadelere dikkat etmeliyiz. Alanya Belediyesi'nin attığı adımı önemli bulmakla birlikte atılan adımların altını iyi doldurmak lazım geldiğini de hatırlatmakta fayda görüyoruz. Kullanılan ifadelerde yer alan korumacı yaklaşımı kabul etmiyoruz. Kullanılan ifadelerin eşitlik kavramına aykırı olan noktalarına dikkat çekmek istiyoruz. Tıpkı 'Erkeklik Diploması' vermek gibi, aynı korumacı yaklaşımın da sonuç vermeyeceğini biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü maddelerin uygulanmasını talep ederek, kullanılan eril dilin değiştirilmesi noktasında uyarılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.